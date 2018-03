Wall Streeti hundi soovitused eduks

“Sul peab olema miski, mis sind inspireerib. See paneb sind hommikuti voodist välja hüppama, sest sa tead, et su elu on tulevikus palju parem kui praegu,” õpetas Belfort.

Mees ütleb, et vanglas veedetud ajal olid tema mõtete keskmes tema lapsed. Ta lubas, et kui vanglast vabaneb, annab ta kõik, et oma lastele tõestada, et ta polnud luuser. Belfort lisas, et põhjus oma elus suurte asjade tegemiseks ei tohikski olla liiga enesekeskne: teda motiveerisid lapsed.

Teine samm on Belforti sõnul strateegia, kusjuures tema meelest jätab enamik selle astme vahele. Inimestel on tavaliselt olemas eesmärk, kuid nad pole välja mõelnud, kuidas seda saavutada.

Kolmandaks tuleb teha tööd, sul peab olema tahe saavutada. Belfort kritiseerib, et inimesed ei viitsi oma lennukate unistuste täitmiseks eriti midagi teha. On ka teistsuguseid: rügavad tööd teha, aga ei tea isegi, miks. Nad ei ole välja mõelnud, kuhu nad elus jõuda tahaksid, rääkimata strateegia väljatöötamisest.

Belfort ütles, et igaüks, kes oma eesmärki ja strateegiat paika paneb, peaks end kainelt hindama. Kui sul on liiga suured unistused, ent sa ei viitsi vaeva näha, pettud sa endas kindlasti.