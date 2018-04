Läti pangad muudavad ärimudelit

Üksteist Läti panka, kes teenindasid peamiselt mitteresidente, on hakanud oma ärimudelit ümber vaatama - paljudele on see toonud kaasa suuri koondamisi, kirjutab Dienas Bizness.

Pankadel on erinevad ideed, kuidas muutuda ja kes on edaspidi nende kliendid, kuid kõigi kapital võimaldab ärimudeli muutuste ja klientide arvu vähenemisega toime tulla, nentis Läti majandusleht. Näiteks kavatseb tööd jätkata Baltic International Bank, mis alates 2016. aastast on üle vaadanud 70% oma kliendibaasist ning lõpetanud koostöö 1200 riskigruppi kuuluva kliendiga. Selle kõige tulemusena on pangal deposiitide hulk vähenenud poole võrra ning maksetest laekunud tulu kukkunud 40% võrra. Praegu tegeleb pank varahalduse ja investeerimisprojektidega, selgitas panga nõukogu asejuht Viktors Bolbats.

Mitteresidente teenindanud pankadest suurim Rietumu banka aga teatas, et esimeses kvartalis vähendasid nad spetsialistide hulka 15% võrra, mis tähendab, et koondatud on üle saja töötaja.