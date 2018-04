Riik korraldab ettevõtjatele viimase miili konkursi

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180405/NEWS/180409843/AR/0/AR-180409843.jpg

Majandusministeerium teatas, et on lõpule jõudmas viimase miili toetusmeetmega, mille eesmärk on viia kiire interneti püsiühendus kodudesse, kus see praegu puudub või ei ole piisava võimekusega.

Seni lubas Euroopa Liidu rahastatud projekt rajada võrgukaabli kuni elamuteni, kuid nüüd aitab viimase miili toetus viia kiire internetiga liitumise võimaluse otse kinnistupiirini, selgitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.