Hiinas saab autot osta müügiautomaadist

Teate kommiautomaate, mida sageli näiteks kaubanduskeskustes või lennujaamades kohata võib? Alibaba on sarnast kontseptsiooni Hiinas kasutamas ka automüügi puhul.

Kui näiteks Ameerikas ja Euroopas eelistavad inimesed autot ostes rääkida platsil tegutseva müügimehega või kohtuda silmast silma inimesega, kes oma neljarattalise müüki pani, on hiinlased analüütikute sõnul hoopis avatumad. See tähendab, et reaalne kontakt automüüjaga pole vajalik ning igati mõistlik ja normaalne on broneerida testsõit läbi telefoniäpi ning neljarattaline sobivuse korral ära osta. Ja kõige selle juures hingelistki nägemata.

Alibaba on niisuguse äri Hiinas käima lükanud ning esialgu pakutakse müügiautomaatides vaid Fordi mudeleid. Küll aga võib arvata, et varsti lisanduvad ka kohalikud automargid, kuna hiinlased näivad neid armastavat.

Asjaosaliste sõnul on Guangzhou linnas paiknev müügiautomaat osutunud edukaks. Proovisõidutellimuse on saanud esimese kahe tegevuspäeva jooksul juba 450 Fordi autot. Samas pole Ford öelnud, kas proovisõidud on jõudnud ka tegeliku müügitehinguni.

Konsultatsiooniettevõtte Consumer and Retail practice of A.T. Kearney juht Jessica Wolfe tunnistas Wall Street Journalile, et mõnes mõttes on niisugune müügivõte ehk paremgi. Müügiinimesed ei uinuta klienti reklaamiga, selle asemel saab klient mobiiliäpis autot valides keskenduda sellele, mida ta päriselt tahab. Seejärel paneb ta kirja proovisõidu ning müügiautomaat annab talle valitud sõiduki katsetamiseks.

“Just nii meeldib Y-generatsioonile toimida,” lisas Wolfe.

Mõistagi ei tähenda see, et automüük oleks täielikult automatiseeritud ning küsimuste korral pole võimalik kellegi poole pöörduda. Ford, kes on Hiinas suures hädas langevate müüginumbritega ning peamiselt seetõttu Alibaba ideega kaasa läks, teatas, et igal automaadist ostetud autol on juures ka infotelefon, kuhu pöörduda.

Uued valdkonnad

Tegelikult on seesugune valdkondlik laienemine igati mõistetav. Alibaba on sisenemas autoärisse, samal ajal kui USA kange konkurent Amazon püüab kätt valgeks saada nii-öelda päriskaubanduses. Teadupärast on Amazon avanud USAs poed, kus müüjaid polegi ning inimesed toimetavad iseteeninduskassades.

Lisaks autoärile on Alibaba katsetamas kaubanduskeskustes virtuaalset assistenti, mis võimaldab inimestel meigitooteid, näiteks huulepulka katsetada ilma seda päriselt peale panemata. Nii näitab ekraan, kas värv inimesele sobib ning seejärel saab klient meigividina Alibaba veebipoest endale soetada.