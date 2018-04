Eesti elektroonikatööstus lõikab trendidest kasu

Üha hoogsam trend kolida tootmine Hiinast tarbijale lähemale Euroopasse või USAsse on kasvatanud lühikese aja jooksul Eestis toodetud, aga Skandinaavias kasutatava elektroonika osakaalu, teatab Incap.

Eesti elektroonikatootmine paistab silma kiire arengu ja tootearenduse poolest, mida on märgatud ka Skandinaavias. Seega pole ime, et suur osa Norra kodude kaugloetavatest elektri-, soojuse-, või veearvestite “ajudest” on toodetud Eestis, vahendab Incapi pressiteade. Niisamuti on valminud siin ka märkimisväärne osa näiteks Rootsis ja Soomes kasutatavatest liikumis-, hääle ja teistest turvaanduritest.

Eesti Elektroonikatööstuse Liidu juhatuse liige ja Kuressaares tegutseva elektroonikatehase Incap juht Otto Richard Pukk selgitab, et Hiinast väljakolimise kõrval lõikab Eesti kasu teisest olulisest trendist, milleks on väiksemad, aga sagedasemad tootepartiid. “See nõuab elektroonikatootjatelt suurt paindlikkust, aga selle saavutamiseks on tööstused juba mõnda aega pingutanud ja Eesti tase on globaalses konkurentsis väga hea. Näiteks Saaremaal tegutsev Incap on selliselt üles ehitatud, et tootmisliini seadmeid saab vastavalt tellimustele kiirelt ja lihtsalt muuta, mistõttu on võimalik toota nii alustavale start-up-ettevõttele kui ka kogenud suuremahulisele elektroonikatootjale,” rääkis.

Seega pole imestada, et näiteks Skandinaavia LED-tänavavalgusteid, elektrilisi segisteid, programmeeritavaid lüliteid, keevitusseadmete analüsaatoreid, ehitussektori vibratsiooniandureid või teisi kaasaegse majanduse ja elustiili jaoks hädavajalikke elektroonikaseadmeid toodetakse just Eestis.