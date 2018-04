Hommikuprogrammis Eesti mõjukaim finantsjuht

Esmaspäeval on Äripäeva raadio hommikuprogrammi külaliseks Eesti mõjukaimaks finantsjuhiks valitud Astrit Viisma-Kass.

Lisaks teeme juttu USA pankade reede õhtul avaldatud majandustulemustest, Eesti suurpankade otsusest piirata klientide investeerimisvõimalusi, Saue valla kinnisvaratülist ning Eesti muutmisest krüptosõbralikuks riigiks.

Hommikuprogrammi veavad Aivar Hundimägi ja Liis Amor.

Päev jätkub kolme saatega:



11.00-12.00 „Äripäev eetris“. Kokkuvõte nädala kuumadest teemadest. Stuudios on Aivar Hundimägi ja Indrek Kald.

13.00-14.00 "Äritehnoloogia saade". Lohakus isikuandmetega võib tuua suure trahvi. 25. maist hakkab kehtima Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus, mis reguleerib, kuidas ettevõtted ja asutused võivad isikuandmeid koguda ja kasutada. Mida see tähendab Eesti ettevõtete jaoks, selgitavad advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Karmen Turk ja Elisa Eesti juht Sami Seppänen. Saatejuht on Indrek Kald.

15.00-16.00 „Lavajutud“. Tänase saate salvestus pärineb Pärnu Tarneahelakonverentsilt. Meil on puudu ajast, mil mõelda, kuidas luua suuremat lisandväärtust, ütles Sensei juhataja ja logistikaekspert Illimar Paul. "Kui hästi või halvasti läheb riigil, see sõltub meie kõigi tarneahelatest ehk sellest, kuidas läheb meil. Tunnetus ütleb, et me sõidame sellisel kursil, et suudame ära raisata vähemalt ühe riigieelarve jagu raha," jätkas ta. Üks raiskamise koht on avalik sektor. "Avaliku sektori raiskamise üle oleme mõelnud nii konverentsidel kui PROLOGis ning tunnetuslik hinnang on 25% raiskamist. See on see osa riigieelarve mahust, mis ei loo maksumaksjale mingit väärtust," sõnas ta.