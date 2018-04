Kuidas otsuste tegemiseks andmeid kasutada?

Kaspar Allik 13. aprill 2018, 17:15

Tartu Ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180413/NEWS/180419782/AR/0/AR-180419782.jpg

Tartu ülikooli teadusprorektori Kristjan Vassili sõnul on Eestil käes piisavas koguses informatsiooni, et sellest saaks nii era- kui ka avalik sektor täiendavat väärtust luua, kuid praegu seisab see kasutult.

Vassil rääkis Pärnu Finantskonverentsil, et riik on e-valitsuse ökosüsteemi ehitamisega suurepäraselt hakkama saanud. 2016. aastal pakkusid rohkem kui 1000 institutsiooni umbes 1800 avalikku e-teenust, mis lõi kogu Eesti e-valitsuse süsteemis ligi 600 miljonit suhtlusliini. “Me elame 4. tööstusrevolutsiooni kontekstis. Kuhu kuulub digitaalse ja füüsilise blend,” ütles Vassil. Järgmise kolme aasta jooksul peaks suhtlusliinide arv tõusma 1 miljardini ja Eesti järgmine suurim väljakutse ongi üles leida see ülisuur potentsiaal, mis automaatselt genereeritud andmekogude ristkasutuses leidub.