Venemaa: USA rünnakul suveräänse riigi vastu on karmid tagajärjed

Venemaa nimetas USA õhurünnakut Süüria vastu suveräänse režiimi õõnestamiseks ning hoiatas Ühendriike karmide tagajärgedega.

Samuti on Venemaa teatel Ühendriikide, Suurbritannia ja Prantsusmaa poolt toimepandud õhurrünnak rahvusvahelise õiguse tugev rikkumine.

„Tegemist on ilma igasuguse põhjuseta toimepandud rünnakuga,“ ütles Venemaa riigiduuma liige Konstantin Kosachev

Karmid tagajärjed

Venemaa sõnul eskaleerib rünnak tugevalt USA ja Venemaa vahel tekkinud pingeid ning Venemaa võib käsitleda rünnakut Süüriale kui rünnakut enda vastu,

Analüütikute hinnangul aitaks konflikti edasist eskaleerumist kahe suurriigi vahel vältida see, kui USA suudaks näidata, et pani Süüria rünnaku toime kindla eesmärgiga. „USA peab nüüd tõestama, et tal on Süürias kindel eesmärk,“ ütles julgeolekuanalüütik Behnam Ben Taleblu CNBC-le.