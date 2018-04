Uuring: toiduainetööstuse teaduskoostöö tõusuteel

Pooled Swedbanki tööstusettevõtete küsitluses osalenud toiduainetööstuse ettevõtted leiavad ettevõtte pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks on vaja koostööd teadusasutuste ja ülikoolidega.

„Üle poolte sektori ettevõtetest teeb koostööd teadusasutustega ja ülikoolidega. Tööstuses keskmiselt on see number 28%. On hea meel näha, et pidev lisandväärtuse otsimine on tõuganud sektori ettevõtjad koostööle partneritega teaduse valdkonnast,“ Swedbanki toiduainetööstuse sektori juht Oliver Olt teate vahendusel.

Investeeringuid kavandavad peaaegu kõik küsitlusele vastanud ettevõtjad. Lisaks nähakse ette, et investeeringute maht kasvab 23,4% võrra.