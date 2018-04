Linda Line ei saa hooaega alustada, sest laevu pole

30. aprill 2018, 07:51

Linda Line müüs oma vanad katamaraanid Kreekale ja Koreale, kuid uue katamaraani saabumine võtab arvatust rohkem aega.

Linda Line'i katamaraanid on sõitnud Soome lahel 20 aastat ja nende eeliseks suurte laevade ees on olnud kiirus. Sel kevadel on aga side Soomega katkenud, vahendab Postimees Soome väljaannet Helsingin Sanomat.

Ettevõtte kodulehel seisab teates, et laeva liinile toomise protsess on pooleli ja see on võtnud plaanitust natuke rohkem aega. Infot uue hooaja kohta lubatakse uudiskirjas ja kodulehel. Kuni uue hooaja alguseni saavad kõik Linda Line Expressi seeriapileti omanikud kasutada oma piletit Eckerö Line väljumistel.

Linda Line'i juht ja omanik Enn Rohula selgitas, et käimas on läbirääkimised toomaks marsruudile suurem katamaraan, mis võiks mahutada rohkem kui 600 reisijat ja autosid. Katamaraan võiks tulla liinile juuni keskpaigast.

