Skandaalne kantsler palkas mainekujundaja

Kuna haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak ei jõudnud enam ise oma Facebooki lehele tööga seotud postitusi panna, tegeleb sellega nüüd kommunikatsiooniosakonda tööle võetud inimene.

Postimees kirjutab, et ametijuhendi järgi on uue kommunikatsioonikonsultandi tööeesmärk tagada, et kantsleri suhtlus avalikkusega sujuks tõrgeteta.

Eraldi inimese palkamine kantsleri meediasuhtlusega tegelemiseks on tavatu samm. Ministeeriumite kommunikatsiooniosakondades tegeldakse põhiülesannete kõrval üldjuhul ainult asutuse enda sotsiaalmeediaga. Kõiksugu erakanalid – ka näiteks ministri oma – on tema poliitiliste nõunike hallata.

Kantsler Tea Varrak on varemgi küsitavate tegude pärast meediaveergudele jõudnud. Mullu suvel kirjutas Postimees, kuidas kantsleri pillav stiil ärritab ministeeriumi. Nimelt kingiti ministeeriumi rahade eest Varraku nõudmisel kuuenda lapse ilmale toonud minister Mailis Repsile 1800 eurot maksnud õlimaal. Pärast Postimehe artikli ilmumist maksis Varrak oma raha eest kinni.