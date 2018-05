Automüüja omanikuvahetus sai rohelise tule

Konkurentsiamet andis rohelise tule Peugeot’ autode Eesti maaletooja KW Bruun Balticu omanikuvahetusele.

Praegu on KW Bruuni omanik Taani firma Interdan Bil, selgub konkurentsiametile esitatud koondumise teatest. Kontserni tulevikustrateegia on aga keskendunud eelkõige sõidukite müügile Taanis ja Rootsis, nii et firma tahab osana laiemast plaanist siinse üksuse müüa.

Automüüja ostab ära Soomes registreeritud ettevõte Auto-Bon Oy, mille omanik on George Bassadone. Ärimehele kuulub ka Eestiski tegutsev Bassadone Automotive Nordic Oy, mille ettevõtted tegelevad Hyundai, Isuzu, Suzuki ja SsangYongi autode maaletoomise ning hulgimüügiga Baltikumis, sealhulgas ka Eestis. Lisaks impordivad need firmad siia ka varuosi ja autotarvikuid.

Konkurentsiametile esitatud teate järgi soovib Auto-Bon tõsta Peugeot’ kaubamärgiga sõidukite müügi ja kogu kontserni tegevuse efektiivsust Baltikumis, ent ka laiemalt. „Bassadone Group on Euroopa vanim Peugeot’ edasimüüja, näeme omandamist loomuliku sammuna, et tõhustada koostööd tootjaga ja haarata uusi turge,“ vahendas Verslo Žinios Bassadone Automotive Nordicu juhatajat Anttis Ruhaneni.