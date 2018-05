Elering paneb Väinamerre uued kaablid

Elering kuulutas välja riigihanked mandri ja saarte vahel kulgevate Suure ja Väikese väina merekaablite ehituseks.

Suure väina kaabelliini kogupikkuseks on arvestuslikult ligi 11 kilomeetrit, sellest merekaablit on ligi 10 kilomeetrit. Väikese väina kaabelliini kogupikkuseks on ligemale seitse kilomeetrit, sellest merekaablit on ligi viis kilomeetrit.

Merekaabli rajamine võimaldab demonteerida ühe õhuliini Väikese väina tammil. Praegu on seal kaks liini samadel mastide. Üks õhuliin jääb töösse ka pärast merekaabli valmimist. Viimast on plaanis paremini markeerida, et see oleks lindudele paremini nähtav ja ohutum, teatas Elering.