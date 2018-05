Kauppalehti: Tallink satub keskmiste hulka

Tallink on Eesti börsil hiiglane, aga Helsingis jääb keskklassi, kirjutab Soome majandusleht Kauppalehti, analüüsides Tallinki plaani noteerida aktsiad paralleelselt ka Helsingi börsil.

Suuruse poolest sobiks aktsia pigem Stockholmi börsile, aga noteerimiskohaks valiti siiski Helsingi, sest suur osa reisijaid pärineb just Soomest – Helsingi ja Tallinna vaheline liikumine on elavam kui Stockholmi suunal. Paralleelne noteerimine on Tallinkile asendusvariant. Märtsis teatas ettevõte, et lõpetas „strateegiliste võimaluste uurimise“. Investorid mõistsid seda nii, et Tallink ei suutnud endale ostjat leida.

Laevafirmana on Tallink ahvatlevam kui Viking Line, kirjutab naabrite leht. See on suurem ja kasumlikkus on parem. Tallinki käive oli eelmisel aastal 967 miljonit eurot, ärikasumit kogunes 74,8 protsenti ehk 7,7 protsenti käibest. Viking Line’i käive oli 532 miljonit eurot ja ärikasum 10 miljonit eurot, protsent seega 1,9.

Ettevõtete turg on aga piiratud Läänemerega ja konkurents seetõttu kõva nii reisijate kui ka kauba pärast.