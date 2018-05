Lätlased loobuvad suurest erastamisest

Ainult tellijale

Läti peaminister Māris Kučinskis lasi avalikkuse vastuseisule viidates kavast maha võtta plaani erastada riigifirmade vähemusosalused Riia börsil, kirjutab uudisteagentuur LETA.

Ühtekokku kuulus nimekirja 20 ettevõtet ning keskus toonitas raportis, et kindlasti ei ole börsil kohta sellistele firmadele nagu Latvenergo energiavõrk, Läti Post, Riia lennujaam, Läti lennujuhtimiskesksus või Läti vaste Eesti riigimetsa majandamise keskusele.

Läti valitsuse eesmärgiks oli tõsta kolme aastaga Riia börsi kapitaliseerituse suhe SKPsse Eestiga sarnaselt 8% tasemele SKPst. Pikemas perspektiivis mõeldi sellele, kuidast tõsta Riia börsil noteeritud ettevõtete turuväärtus Lääne-Euroopas tavapärase 33% tasemele.

Riia börsil on noteeritud 24 ettevõtet, turuväärtusega 800 miljonit eurot ehk 3 protsenti SKPst. Ka oli Riia börsil päevakauplemine veel 2016. aastal keskmiselt 50 000 euro tasemel, sellal kui Eestis ületas see 630 000 euro ja Leedus 350 000 euro piiri.

Aprilli lõpus esitatud raport pani elavnema ka Eesti finantsturgudel tegutsejad, kes kasutasid võimalust õhutada Eesti valitsust rohkem erastama. Näiteks Tallinna börsi juht Kaarel Ots ütles aprillis, et Läti on õigel teel, sest enamuses idabloki riikides on suurem erastamisstrateegia olemas, kuid näiteks Eestis see puudub.

Redgate Capitali partner Aare Tammemäe nimetas seda heaks uudiseks Balti institutsionaalsetele ja erainvestoritele, kes saavad rohkem investeerimisvõimalusi. Hea uudis on see tema hinnangul ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, sest ka nende finantseerimine turgudel paraneb, kui suuremad ettevõtted investoritele Balti riike justkui turundavad.