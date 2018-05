EKRE teeb pühapäeval poliitilise avalduse

Eesti Konservatiivse Rahvaerakond EKRE teatas, et teeb pühapäeval volikogu istungil poliitilise avalduse.

Päevakorras on erakonna esimehe Mart Helme ettekanne poliitilisest olukorrast Eestis ja volikogu esimehe ja aseesimehe valimine. Samuti võetakse vastu poliitiline avaldus kohtureformi teemal.

EKRE parlamendifraktsiooni esimees Martin Helme on varem öelnud, et kohtute võimu kaaperdamise vältimiseks tuleb läbi viia kohtureform ning kooseluseadus tuleb tühistada.

„Meil seisab ees väga inetu kohtuliku aktivismi puhang homoagenda jõustamiseks. Kuna rahvas ei ole kooseluseadust tahtnud, siis õõnestab see nii parlamentaarset korda, kohtute autoriteeti kui ka rahva usaldust demokraatliku õigusriigi vastu,” on Martin Helme kirjutanud oma sotsiaalmeedia konto seinal. “Riigikohtu äsjane otsus kooseluseaduse küsimuses tõstab eelseisvatel valimistel paratamatult teravalt üles küsimuse Eesti kohtusüsteemi põhjalikust reformist, et muuta kohtud suverääni ehk rahva ees vastutavaks ning takistada kohtute võimukaaperdust. Ma ei näe Eestis ühtegi teist erakonda peale konservatiivide, kes tahaks kohtureformi ette võtta või isegi mõistaks selle vajalikkust,” leidis Helme.

EKRE volikogusse kuuluvad erakonna auesimees, esimees ja aseesimehed, erakonna parlamendiliikmed, kongressil valitud volikogu liikmed, ühenduste esimehed ning maakonna- ja linnaühenduste esimehed. Maakonna- ja linnaühenduste volitusel kuulub täiendavalt volikogusse üks esindaja iga 300 liikme kohta.