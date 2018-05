Tarbijakaitseamet ja tehnilise järelevalve amet ühinevad

Äripäev 31. mai 2018, 14:03

Valitsus kiitis heaks majandusministri ettepaneku ühendada tarbijakaitseamet (TKA) tehnilise järelevalve ametiga (TJA).

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson selgitas, et kuna ametid tegutsevad kattuvates valdkondades, on koondumine ühtsesse asutusse samm efektiivse ja tõhusa riigivalitsemise poole. Samuti on kahel ametil tema sõnul ühisosa teavitus-ja nõustamisteenusega seoses ja sageli on ka järelevalve objektid samad.

"Lähtume ametite ühendamisel riigireformi üldisemast põhimõttest vähendada dubleerimist riigiametis ning tõsta avalike teenuste kvaliteeti," ütles Simson.

TJA peadirektor Kaur Kajaku sõnul on ühendameti loomise kasutegurid väga laiapõhjalised ja kõiki osapooli hõlmavad. „Ühe väikese riigiameti tegevuse ümberkorraldamine ei loo enam efekti ja lisandväärtust ei riigile, ettevõtjale ega kodanikele,“ ütles Kajak.