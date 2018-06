Nordica katkestas hoovõturajal olnud lennuki stardi

Täna hommikul katkestas lennufirma Nordica Tallinna lennujaamas lennurajal juba hoovõtuks valmistunud Amsterdami lennu, teatas lennufirma.

„Praegu on teada, et kapten reageeris tagumise tualeti suitsuanduri signaalile ning katkestas hoovõtul stardi. Amsterdami lend toimub kell 14 uue lennukiga,“ vahendas Nordica kommunikatsioonijuht Toomas Uibo. Delfi kirjutas, et lennukisalongi tungis suitsu.

Nordica teatel on reisijad lennukist evakueeritud ja viidud bussiga terminali. Pardal oli 42 reisijat ja nendega on kõik korras, lisab ettevõte.

Kuna lennurada oli lühiajaliselt blokeeritud, sest lennukit pukseeriti rajalt ära, siis hilinevad mõned lennud, lisas Nordica.