Raadiohommikus: kuidas tippjuhte motiveerida

22. juuni 2018, 14:00

Juhtimiskonsultant Mait Raava soovitusel peaks tippjuhtide palgast vähemalt 40% moodustama pikaajaline tulemuspalk. Esmaspäevases hommikuprogrammis räägib Raava, millised peaksid olema tippjuhtide motivatsioonisüsteemid. Teine külaline on Eesit ühe suurema tanklaketi Alexela Oili uus juht Maria Helbling ning kolmas külaline Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang, kellega teeme kokkuvõtte kaupleja Alexi suurimatest võitudest ja kaotustest.

Stuudios on Aivar Hundimägi ja Birjo Must.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Äripäev eetris". Fookuses on möödunud nädala olulisemad teemad ja Äripäeva lugejate lemmiklood. Saatejuht on Meelis Mandel.

13.00-14.00 "Minister külas". Uurime Keskerakonda astunud endiselt suhtekorraldajalt ja praeguselt riigihalduse ministrilt Janek Mäggilt, kuidas ta poliitikueluga hakkama saab. Kas võim on pähe hakanud, nagu meediaveergudel on kirjutatud? Saatejuht on Eliisa Matsalu.

15.00-16.00 "Lavajutud". Tänase jutud on salvestatud juhtimislaboris „Kuidas kasutada võimu õigesti ja tõhusalt“. Esimesena räägib pikaajalise tippjuhikogemusega Kai Realo, millised on tema tähelepanekud ja õppetunnid võimu doseerimisel juhtimises ning mida on märganud ta nii enda kui ka teiste juhtide juures. Kaja Kallas räägib oma loo, kuidas ta mitte kõige tugevamate sotsiaalsete eeldustega on toime tulnud maailmas, kus võimumängud on tavalised. Kuidas ta on ennast kehtestanud ja milliseid omadusi endas arendanud.

Teisipäeval

7.00-10.00 hommikuprogramm. Stuudios on Igor Rõtov ja Birjo Must.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund".

13.00-14.00 "Tulevikuäri".

15.00-16.00 "Eramaja ehitus".