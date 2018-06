Raadiohommikus: kuhu tüürib globaalne majandus?

25. juuni 2018, 18:00

Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime jätkuvast idufirmade buumist Eestis ja kuumenevast kinnisvaraarendusest.

Otsime vastust küsimusele, kas krüptoraha kursilangus on kokkuvarisemise algus või ostukoht. Teeme põhjalikuma sissevaate ülemaailmsesse majandusse. Programmis saavad sõna ajakirjanikud Birjo Must, Marge Väikenurm, Liina Laks ja Igor Rõtov.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Raha Hiinasse? Kaubandussõjas on kannatada saanud Hiina aktsiate hinnad, kuid äkki teenimatult? Vaatame, kas investor Toomas võiks endale sealt mõne investeeringu leida ning mis instrumenti selleks kasutada.

Kaupleja Alex on tegutsenud ligi kuu aega. Uurime, mis on tehtud ja mida õpitud.

Samuti vaatame, kui kaugele on kaubandussõda praeguseks jõudnud ning heidame pilgu allapoole korrigeeritud majanduskasvu numbritele. Mõtiskleme, mis mõju võib OPECi kohtumisel olla investor Toomase portfellile ja vaatame, mis toimub Türgis. Saadet juhivad Liina Laks, Kaspar Allik ning Juhan Lang.

13.00-14.00 "Tulevikuäri". Teeme juttu Tallinna ja Helsingi vahelistest digitaalsest ühilduvusest - millised virtuaalsed barjäärid piiravad kahe linna ühtset arengut; mida peab digitaalteenuste eksportimiseks teenuse kujundamisel silmas pidama ning kui valmis on kaks linna selleks, et ühel päeval moodustada ühtset majanduskeskkonda. Saates on külas sel teemal doktoritöö kirjutanud TTÜ Ragnar Nurkse instituudi teadur Ralf-Martin Soe, saatejuht on Priit Pokk.

15.00-16.00 "Eramaja ehitus". Saatesarja viimases saates räägib Kivisilla OÜ maastikuarhitekt Ülle Krišakov eramaja aedadest ja rohealadest. Kõne alla tuleb projekteerimise tähtsus, samuti soovitus rajada aed vastavalt piirkonna looduslikele oludele. Saatejuht on Lauri Leet.