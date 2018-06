Raadiohommik: Skype'i uue juhi väljakutsed ning äri ajamine Eestis ja Lätis

Neljapäevases hommikuprogrammis on saatekülaliseks Skype Eesti arenduskeskuse juht Tanel Erm, kelle esimene tööpäev uues ametis on juba esmaspäeval.

Tanel Erm vastutab Skype’i ja Microsofti ülemaailmse tasuliste kõne- ja sõnumiteenuste arenduse ja operatsioonide ning Tallinna ja Tartu üksuse toimimise eest. Erm alustas ettevõttes tööd 2005. aasta aprillis. Uurime tema karjääri seniste saavutuste, Skype’i plaanide ning väljakutsete kohta.

Lisaks räägib ehitusmaterjalide tootja Sakret OÜ tegevjuht ning Läti kaubanduskoja esindaja Eestis Kaspars Pacevics sellest, mis toimub ehitusturul ning millised on erinevused äri ajamisel Eestis ja Lätis.

Saatejuhid on Birjo Must ja Alyona Stadnik.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Eetris on Arvamusfestival". Igal energiatootmise viisil on omad positiivsed ja negatiivsed küljed. Kuigi kõige väiksema ökoloogilise jalajäljega on tuuleenergia tootmine, takistab selle levikut tihti kogukondlik vastuseis. Kuigi üldsus soosib tuulikuid, siis kogukonna tasemel kõlab tihtipeale, et need ei peaks asuma minu tagaaias (inglise keeles not in my backyard ehk NIMBY). Kuidas mõista ja seletada nii-öelda NIMBY sündroomi? Kuidas saavutaks kohalik kogukond enda jaoks parima lahenduse? Kuidas planeerida nii, et tuulikud ilmestaksid maastikku? Kuidas suhtuvad tuuleenergia arendajad kohalike muredesse? Kuidas takistab NIMBY taastuvenergiasektori arengut Eestis? Arutlevad Rene Tammist (Eesti Taastuvenergia Koda), Grete Arro (Tallinna Ülikooli teadur) ja Tuuliki Kasonen (Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon).

13.00-14.00 "Eetris on ehitusuudised". Saates on külas ehitusinseneride liidu juht ning ASi Maru Ehitus arendusjuht Margo Dengo. Räägime ehitusinseneri töö spetsiifikast ning küsime, kas ehitusinseneri töö on ikka kuiv ja igav. Puudutame ka ehitussektori jaoks põletavaid teemasid: liginullenergianõuded, mudelprojekteerimine ning uuele kutsesüsteemile üleminek.

15.00-16.00 "Innovatsiooniminutid". Saates räägitakse e-kaubanduse füüsilisest poolest ehk ostetud kaupade kohale toimetamisest. Täpsemalt uurisid saatejuhid Kadri Penjam ja Villy Paimets saatekülalistelt – kelleks olid DHLi müügiesindaja Rauno Mäger ning Vääna Autolammutuse juht ja omanik Priit Hanson – seda, kuidas üldse toimib piirideülene e-kaubandus ning milliseid lisaväärtusi see nii müüjatele kui klientidele pakub.