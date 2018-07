Kuidas kaasata miljon eurot?

Sel nädalal sai Eesti idufirma MeetFrank üle miljoni euro suuruse rahastuse. Firma MeetFranki kaasasutaja Kaarel Holm rääkis täna Äripäeva hommikuprogrammis, mida peaks tegema, et nii suurt rahastust investoritelt saada.

„Lihtne see kindlasti pole,“ ütles Holm. Näiteks ei tasu kulutada pankade uksi, kuna idufirmade ärimudel ei ole pankade jaoks piisavalt konservatiivne.

„Ei ole välistatud, et start-up peab oma algusfaasis tegema sadu kõnesid investoritele,“ rääkis Holm oma kogemusest. „Kuna turul on palju nii raha kui ka idufirmasid, on selektsiooni protsess keeruline. Keegi niisama sulle raha kätte ei anna,“ ütles ta.

