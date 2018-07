Raadiohommikus: pulliturg rekordi ootel ja Trumpi visiidi järelkaja

Äripäev 17. juuli 2018, 16:46

Kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis tuleb juttu aegade pikima pullituru ootusest ja sellest, kuidas Helsingi, aga ka mõni Eesti firma USA presidendi Donald Trumpi äsjase Euroopa visiidi ära kasutas.

13.00–14.00 "Töö ja palk". Ettekanded on salvestatud veebruaris toimunud personalitöö aastakonverentsil "Dr Personalijuhi retseptikogu". Juttu tuleb sellest, kuidas peaks personalijuht juhile konflikti laskumata selgitama, miks on oluline olla pideval parendamise lainel, miks on mingid tegevused tähtsad, mida see annab ettevõttele, mida töötajatele, kuidas mõjub nende produktiivsusele jne. Kõneleb Columbus Eesti tegevjuht Ivo Suursoo. Lisaks räägib GoWorkaBiti asutaja ja turundusjuht Kei Karlson paindlikkusest, värbamistulemuste mõõtmisest ja onboarding’u programmist.

15.00–16.00 "Fookuses". Saate teema on gaasi kasutamine autokütusena ja trendid gaasiturul. Külas on Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov. Saatejuht Aivar Hundimägi.