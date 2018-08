Eesti 200 teatas erakonna loomisest ja läheb valimistele

Ainult tellijale

Seni poliitilise liikumisena tuntud Eesti 200 teatas täna, et kavatseb osaleda riigikogu valimistel, milleks loovad erakonna.

„Eesti 200 otsustas täna minna valimistele ja selleks on vaja novembriks luua erakond,“ kinnitas üks liikumise juhtfiguure Kristina Kallas. Valimistelel osalema ajendas liikumist Kallase sõnul pika visiooni puudumine tänases poliitikas. „Alustasime maikuus lootusega, et valimisdebatis tõuseb üles pikk plaan, aga seda ei juhtunud,“ lisas ta. „Kahjuks tõdesime, et erakonnad tulevad välja valimislubadustega, mis vajuvad lihtsate klassikaliste lubaduste sohu,“ märkis Kallas. „Meie sellega ei rahuldu, sest muidu alahinnatakse Eesti valijat.“

Kallase sõnul sõnastas president eile väga ausalt, et Eestil hakkab halvasti minema siis, kui Eesti inimesed ei taha enam poliitikas osaleda. „See on see, mida soovime ära hoida, usume, et Eestis on väga palju inimesi, kes tahavad Eesti poliitikas osaleda.“

Pressikonverentsil võrreldi Eestit Islandi jalgpallimeeskonnaga. „Kui seal võib edukas hambaarst olla koondise peatreener, siis samuti võivad Eesti poliitikas olla edukad ettevõtjad, kes Eesti pärast muretsevad,“ rääkis Kallas. "Eestlastele on omane osaleda variparlamentides ehk saunaõhtutel arutada olulisi küsimusi, kuid meie ei taha olla variparlamendis osalejad, vaid reaalselt midagi ära teha."