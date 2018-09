FBI üritas Vene oligarhe värvata

FBI ja USA justiitsministeerium üritasid ebaõnnestunult värvata oma informaatoriteks Vene oligarhe, kirjutab The New York Times.

Väljaande teatel langes ameeriklaste esmane valik Oleg Deripaskale, kellele eriteenistused tegid aastatel 2014-2016 vihjeid võimaliku abi kohta viisade saamisel, samuti lubati talle, et koostöö korral lahenevad kõik tema probleemid USAs. Vastutasuks sooviti temalt saada infot Venemaa organiseeritud kuritegevuse kohta ja Kremli võimaliku abi kohta Trumpile 2016. aasta valimiskampaania ajal.

Katsed president Vladimir Putini lähiringi kuuluvat oligarhi värvata ei kandnud vilja – Deripaska teatas uurijatele, et ei jaga nende kahtlusi ning andis neist vestlustest hiljem Kremlile teada. Leht lisab, et Deripaska juhtum pole ainus – agentide sihikul oli umbes kuus oligarhi, keda eriteenistustel samuti värvata ei õnnestunud.

Selle aasta 6. aprillil kehtestas USA sanktsioonid 38 Venemaa päritolu juriidilisele ja füüsilisele isikule ning 7 suurettevõtjale seoses keemiarelva rünnakute vaikiva toetamisega Süürias. Sanktsioonide alla ei langenud mitte ainult nimekirja kantud tegelased, vaid ka kõik nendega koostööd tegijad. Nimekirja sattunute seas said valusaima hoobi maailma suuruselt teine alumiiniumitootja Rusal ja selle omanik Deripaska.

Hiljuti teatas Rusal, et tuleb vastu ameeriklaste nõudmistele ja vähendab Deripaskale kuuluva En+ osalust. Praegu on Deripaska osalus Rusalis 48,13% - see kuulub talle En+ kaudu, kus ta on sees 66%ga.