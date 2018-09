Trump kehtestas Hiinale uued tollid

Äripäev 18. september 2018, 08:30

USA president Donald Trump kehtestas 200 miljardi dollari väärtuses imporditavatele Hiina kaupadele 10protsendilise tollimäära.

Hiina vastus on tõenäoliselt tollide kehtestamine 60 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele, mis hõlmavad endas kõike alates veeldatud maagaasist ja lõpetades lennukitega.

Ka kirjutas South China Morning Post, et Hiina kaubandusdelegatsiooni sõit Washingtoni on nüüd ebatõenäoline, mis seab kahe suurriigi edasiste suhete normaliseerumise veelgi suurema kahtluse alla. Kaubandussõjal nende kahe vahel oleks mõju ka üleilmsele majanduskasvule ja -kindlusele.

"President Trump on äkiline ärimees ja ta üritab Hiinale survet avaldada, et oma nõudmisi läbirääkimistel läbi suruda, aga Hiinas see suuremat ei toimi," ütles Hiina võlakirjaturu järelevalveasutuse aseesimees Fang Xinghai.

Eelnevalt oli Trump kehtestanud tollid 50 miljardi väärtuses Hiina kaupadele, millele Hiina vastas omakorda vastutollidega.

Fang märkis, et Hiina oli valmis läbirääkimistega jätkama, kuid Trumpi viimased sammud on õhkkonna muutnud võimatuks. Hiina kogu USA-suunalise kaubavahetuse tollidega maksustamine mõjutaks tema sõnul riiki 0,7 protsendi ulatuses, kuigi jäi ebaselgeks, kas Fang mõtles majanduse kogutoodangut või majanduskasvu.

Kui Hiina peaks nüüd vastutollid kehtestama, siis on sellega kaetud 110 miljardi väärtuses USA kaupu, millega saab enam-vähem kaetud ka kogu USA kaupade liikumine Hiina suunal.

Kui seevastu USA peaks järgmise sammuna kehtestama 267 miljardile dollarile kaupadele tollimaksud, siis kallinevad selle tagajärjel kõik Hiinast toodavad tarbijakaubad, sealhulgas USA tehnoloogiasektori Hiina toodang nagu mobiiltelefonid ja muu olmeelektroonika.