Esmaspäev Äripäeva raadios: aasta poliitsündmused

Reformierakonna esimees Kaja Kallas Foto: Liis Treimann

Esmaspäevases Äripäeva raadio programmis arutlevad Kaja Kallas, Jevgeni Ossinovski ja Kristina Kallas selle aasta poliitikasündmuste üle. Võimu ja kaitse tähtsusest kõneleb Riho Terras. Saadetes on juttu ka sotsiaalsest müügist ning ettevõtete protsesside digitaliseerimisest asjade interneti kaudu.

Päev on täidetud nelja saatega:

11.00–12.30 "Kuum tool". Aasta eelviimases "Kuuma tooli" saates palusime erakondade esinumbritel Kaja Kallasel (Reformierakond), Jevgeni Ossinovskil (SDE) ja Kristina Kallasel (Eesti 200) kommenteerida Äripäeva lugejate vastuste põhjal sündinud poliitikasündmuste pingerea tippsündmusi, mille hulka kuulusid näiteks aktsiisipoliitika, Est-Fori eriplaneeringu nurjumine ja laialdasem poliitretoorika ägenemine. Saadet juhivad Äripäeva ajakirjanikud Allan Rajavee ja Eliisa Matsalu.

12.35–12.45 "Müügiminutid". Saates on luubi all sotsiaalne müük. Mis on social selling ehk sotsiaalne müük? Kõik räägivad, aga kes teevad? Kas praegu alustada on vara või hilja? Kes peab vankrit ettevõttes vedama? Külas on GOAL – Social Media Marketingist Olesija Saue ja saadet juhib Urmas Kamdron.

13.00–14.00 "Äritehnoloogiasaade". Kui kulukas on asjade interneti ehk IoT lahenduste kasutuselevõtt? Esmaspäevases äritehnoloogia saates räägivad Elisa äriarenduse osakonna juht Merli Üle ja ärikliendiüksuse juht Margus Vaino ettevõtete protsesside digitaliseerimisest asjade interneti ehk võrku ühendatud sensorite, andurite ja seadmete abil. Samuti on teemaks IT-teenuste sisseostmine firmasse – mis olukorras seda teha ja millal mitte. Saadet juhib Indrek Kald.

15.00–16.00 "Lavajutud". Aasta lõpp on tagasivaatamise aeg. Esmaspäevases saates saab sõna mees, kes seitse aastat juhtis Eesti kaitseväge. Saate esimeses pooles kuulete Riho Terrase ettekannet, mis salvestatud Sisekontrolli konverentsil. Mis on üldse kaitse? Kuidas kaitset tõhusalt juhtida? Teine ettekanne "Kuidas rasketel hetkedel inimlikuks jääda" on salvestatud Juhtimislaboris "Kuidas kasutada võimu õigesti ja tõhusalt".

