Uuring: britid hääletaksid ELi jäämise poolt

Praegu on rohkem britte, kes eelistaksid Euroopa Liitu jäämist, kui neid, kes pooldavad Euroopa Liidust lahkumist ehk Brexitit, selgub Reutersi vahendatud pühapäeval avaldatud uuringust.

Brittide uue uuringu järgi on rohkem Euroopa Liitu jäämise pooldajaid kui liidust lahkumise toetajaid. Foto: Zumapress/Scanpix Jaga lugu:

Suurbritannia lahkub praeguse kava järgi Euroopa Liidust 29. märtsil, kuid seni on riigi peaminister Theresa May näinud suurt vaeva, et saada väljumisleppele parlamendi heakskiitu. See tekitab suure ebakindluse, kas kokkuleppele jõutakse või kas Brexit üldse toimub.

Uuringufirma YouGov küsitluse tulemustest selgus, et kui nüüd tehtaks rahvahääletus, oleks 46% vastajatest Euroopa Liitu jäämise poolt, 39% tahaks liidust lahkuda ning ülejäänud ei osanud vastata, ei hääletanud või keeldusid küsimusele vastamast.

Kui jätta valimist välja need, kes ei suutnud otsustada, ja need, kes keeldusid vastamast, siis oleks tulemus 54 : 46 Euroopa Liitu jäämise poolt.

See langeb suuresti kokku viimastel kuudel tehtud teiste küsitlustega, mille järgi pigem pooldatakse liitu jäämist. 2016. aastal korraldatud rahvahääletusel pooldasid lahkumist 52% vastanutest ja 48% soovis jääda Euroopa Liitu.

May: enam ei ole aega

Rohkem kui 25 000 vastajaga küsitluse tellis People's Vote, kes nõuab üha häälekamalt ka teist Brexiti rahvahääletust.

Peaminister Theresa May kinnitas pühapäeval oma vastumeelsust teise referendumi korraldamisele, mis oleks tema meelest lugupidamatu nende suhtes, kes hääletasid esialgsel rahvahääletusel Brexiti poolt. May lisas, et uue rahvahääletuse korraldamiseks ei ole enam ka aega.

YouGovi küsitluse vastajatest 41% leidis, et Brexiti kohta peaks lõpliku otsuse tegema uue avaliku hääletusega, samas kui 36% vastajatest pooldas selle ülesande delegeerimist parlamendile. Kui eemaldada valimist need, kes ei suutnud seisukohta võtta, oleks uue referendumi poolt 53% vastajaid ja 47% oleks vastu.

Suurbritannia parlament hääletab Theresa May leppe üle 14. jaanuariga algaval nädalal.