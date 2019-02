Raadiohommikus: mis ohud varitsevad kõige tähtsamatel eksporditurgudel?

Soome on Eesti tähtsaim eksporditurg. Foto: Andras Kralla

Neljapäevases hommikuprogrammis selgitab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor, kui pilvine on taevas Eesti ehitus- ja materjalitootjaile olulise Põhjamaade ehitus- ja kinnisvaraturu kohal.

Värskelt eelmise aasta rekordilised majandustulemused teatanud Tallinna Sadama juht Valdo Kalm aga räägib, mida ootab börsifirma alanud aastalt.

Heidame pilgu ka masina- ja metallitööstusse, mis heitleb tööjõupuudusega, kuid ometi leiavad ettevõtjad jõudu ja oskusi laieneda eksporditurgudele. Hekotek Eesti juht Heiki Einpaul räägib, mis aitas ettevõttel Aasia turgudel laieneda.

Teeme juttu ka valimistest, Eesti parima juhi valimise konkursist, maailma ühe jõukaima ettevõtja Bill Gatesi õnne valemist ja lugemissoovitustest ning paljust muust põnevast. Stuudios on Rivo Sarapik ja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega.

11.00–12.00 "Luubi all". Saates räägivad Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanikud rahapesuskandaalidest, millele ei näi veel lõppu saabuvat. Sealjuures on teemaks Äripangale tehtud kriitiline riskihinnang, ettevõtjate pettumus riigihangetes, Tallinna Sadama kriminaalasi ja alles avatud haigla võlad. Stuudios on Eliisa Matsalu, Marge Väikenurm ja Koit Brinkmann.

13.00–14.00 "Nimed müügitahvlil". Uus praktiline saade juhtidele, spetsialistidele ja ettevõtjatele, mille eesmärk on näidata, kuidas müügitööga jõuda ettevõtte kasvupotentsiaalini. Järgnevas 12 osas anname ülevaate Eesti müügimaastiku hetkeseisust, trendidest, kitsaskohtadest ja võimalustest. Esimeses saates keskendume Dominate Salesi müügiuuringule, mille sisend on kogutud kokku kolme aastaga ja mis kaasab endasse paljude valdkondade ettevõtete informatsiooni. Toome välja peamised kitsaskohad ja olulised tähelepanekud.

Saatejuhid on Silver Rooger ja Urmas Kamdron.

14.00–15.00 "Sisuturundussaade". Mis vahe on CNG- ja LPG-gaasil, kuidas neid valmistatakse, mis mõjutab gaasiseadmega auto hooldus- ja remondikulusid, millises seisus on auto gaasiseadmete kontroll Eestis, kuidas kalkuleerida gaasiseadme sobivust autole, mis on levinumad müüdid seoses auto gaasiseadmega? Stuudios on Gaznet OÜ juhatuse liige Kristjan Relvik. Saatejuht on Andres Panksepp.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Saate külalised on Swedbank Eesti põllumajandussektori juht Brit Padjus ja Maaelu Edendamise SA juhatuse esimees Raul Rosenberg, kes arutlevad põllunduse rahastuse teemadel.

Saadet juhib Vahur Tõnissoo.

