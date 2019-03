Mikko: see on halb aeg, mis tuleb üle elada

Marianne Mikko vabariigi aastapäeva kontserdil Jõhvi kontserdimajas. Foto: Andras Kralla

"See oli mõru pill," ütles riigikogu liige Marianne Mikko sotsiaaldemokraatide tulemuste kohta.

"Me olime valmis selleks, et meie fraktsioon väheneb. Ei tahtnud uskuda, aga mitme kuu numbrid näitasid üsna selget trendi: EKRE tuleb peale ja Eesti 200 tuleb peale. Need uudised meile roosilised ei olnud. See, mis täna juhtus, on mõru pill, aga me teadsime algusest peale, et küsitlused andsid meile 12–13%," ütles ta.

Mikko valimisjaoskonnas (Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine) on sotsiaaldemokraatidel praegu neljas koht. Mikko arvates on see partei jaoks "okei" tulemus, kui ta konkurentide seas on kaks ministrikohta pidavat inimest. "Võimul olevatel ministritel on väga tugev positsioon. Meedia peab alati ministri käest aru pärima, ja sa võid ennast väljendada," selgitas ta.

"Sotsiaaldemokraatlik ühiskond peab harjuma mõttega, et meie fraktsioon väheneb. See on reaalsus, mis tähendab seda, et sotsiaaldemokraadid riigikogus ja ühiskonnas peavad olema eriti tugeva ja vastutustundliku häälega, et teha oma tööd ja seista euroopalike väärtuste eest. Ei tohi anda alla," lisas ta.

Kurva valimiste tulemusena ta näeb ka seda, et EKRE saavutas üsna tugeva tulemuse.

"See, et EKRE on oma toetust kasvatanud, teeb mind väga kurvaks. Populismi ja protektsionismi parempoolsed trendid, mis valitsevad Euroopas, on jõudnud siia. Võiks arvata, et eestlased on kuidagi targemad, aga oleme osa kollektiivsest mängust. See on aeg, mis tuleb üle elada ja mida tuleb võtta väga stoilise rahuga," lisas Mikko.

Mis puutub Isamaad, siis arvab Mikko, et selle erakonna taktika muutus oli nendele kasulik.

"Nad muutsid "EKRE-light'iks". Paljudest headest mõtetest, mis olid koalitsiooni kokkuleppes, ütlesid nad ära ainult sellepärast, et olla populismilainel ja tõmmata EKRE valijaid tagasi enda poole. Näiteks olid nad selle vastu, et tööinspektsioonis oleks riigiettevõtete sooline palgastatistika, mis oleks kasulik selleks, et palgalõhe probleemi lahendada. Ja isegi see – mis oli ju kokku lepitud! – ei jõudnud teisele ega kolmandale lugemisele seetõttu, et Isamaliit otsustas olla EKRE. Mulle see kindlasti ei meeldi, aga objektiivselt julgen öelda, et taktika poolest see kõik tõi nendele edu."

Enda riigikogusse saamise kohta ütles Mikko, et kui sotsid lähevad opositsiooni, siis kindlasti tema parlamenti ei pääse. Kui koalitsiooni, siis on kõik võimalik, sest palju sõltub sellest, kellest saab minister jne. "Tulevikuplaanidest ma praegu kindlasti ei räägi. Praegu on see, mida inglise keeles nimetatakse "time of reflection"," ütles ta.

Marianne Mikko kogus 420 häält Põhja-Tallinnas, mida oli 439 vähem kui eelmistel valimistel.