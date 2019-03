Narva tööstuspark sai uue tehase

Eesti kapitalil põhinev ettevõte Waldchnep OÜ investeeris üle 2 miljoni euro ja laiendab oma tegevust Narvas ning avas sealses tööstuspargis elektrimootorite ja -kilpide tehase, edastas Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus.

Kümmekond aastat tagasi Gaselli TOPi võitnud Waldchnepi omanik Aare Pihelgas. Foto: Veiko Tõkman

2004. aastal Tallinna lähistel alustanud ettevõte kolis 2006. aastal tootmistegevuse Narva, mille tingis vajadus suurte tootmispindade ja täiendava tööjõu järele kiire kasvu tingimustes. Kiire kasv tagas ettevõttele esikoha Äripäeva 2010 Gaselli TOPis. Waldchnepi omaniku Aare Pihelgase hinnangul on 2018. aasta toonud ettevõttele uue kiire arengufaasi.

Pihelgase sõnul on viimastel aastatel kiiresti kasvatanud nii tootmismaht kui ka töötajate arv. Ettevõtte 2018 aasta käive oli esimest korda üle nelja miljoni euro ja töötajate arv 120. Uus tehas võimaldab kasvatada tootevalikut, tootmismahtu ja palgata uusi töötajaid. Personali jaoks paranevad töökeskkond ja -tingimused.

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus juhatuse liikme Teet Kuusmik sõnul on uued tööstusinvesteeringud Ida- Virumaa jaoks olulise tähtsusega. Uute ettevõtete tehnoloogiad on kaasaegsed ja innovaatilised. Kaasnevad uued töökohad on seetõttu kõrgema lisandväärtusega ning omavad positiivset mõju tööpuuduse vähenemisele. Narva Tööstuspargis tegutseb kaheksa ettevõtet, milles saab tööd üle 600 inimese. Valdavalt eksportivate ettevõtete käive oli 2018 aastal kokku 80 miljonit eurot. Eelmisel aastal tasusid ettevõtted maksusid kokku üle 10 miljoni euro.

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendusel on Ida-Virumaal neli arendusprojekti: Narva Tööstuspark, Jõhvi Äripark, Kohtla- Järve Tööstuspark ja Kiviõli Äripark. Vajaliku infrastruktuuri rajamiseks on investeeritud ligi 8 miljonit eurot, osaliselt on projekte kaasfinantseerinud EASi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusmeetmest. Sellega on loodud eeldused ettevõtetele äritegevuse laiendamiseks Ida-Virumaale.