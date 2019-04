Raha valimislubaduste katteks ei ole

2020. aasta eelarvest tuleb kõigepealt maha tõmmata 100 miljonit eurot Foto: Andras Kralla

Rahandusministeerium ei rutta kinni võtma peaministri lubadusest teha veel tänavu negatiivne lisaeelarve, kuid järgmisel aastal tuleb enne valimislubaduste käikulaskmist kõigepealt eelarvet 100 miljoni euro võrra kärpida.

"Sõnum on see, et valitsusel täiendavaid vahendeid lubaduste katteks (järgmisel aastal) ei ole. 2018. aasta oluliselt kehvem tulemus mõjutab järgmise aasta väljavaateid märkimisväärselt," ütles rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu.