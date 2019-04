Koolipoistest ettevõtjad tööotsijatele oma vanust ei maini

Mängude maailmas läbi lüüa üritavad Sander Tammer ja Kaarel Reinvars said töökuulutuse peale palju huvilisi, aga kuuldes, et tasuks on osa tuleviku tulust, jäid alles poolakas, horvaat ja bangladeshlane.

Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilaste Sander Tammeri ja Kaarel Reinvarsi mäng “Considero” tuleb välja järgmisel kuul. Foto: erakogu

Sander Tammer ja Kaarel Reinvars alustasid aasta ja kolm kuud tagasi mobiilimängu arendamisega oma magamistoas. Küllaltki alguses said mõlemad aru, et kiiremaks arenguks vajavad nad rohkem tiimiliikmeid. Seetõttu tegid nad töökuulutuse, reklaamides end idufirmana, kellel on kontorid Londonis, San Franciscos ja Tallinnas.