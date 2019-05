Raadiohommikus: kuidas sai Ardo Hanssonist keskpanga president?

Reedel nimetas president Kersti Kaljulaid ametisse Eesti Panga uue presidendi Madis Mülleri.

Esmaspäeva hommikuprogrammis tuleb arutlusele, kuidas sai Ardo Hanssonist Eesti Panga president. Foto: Liis Treimann

Esmaspäeval räägime Äripäeva raadio hommikuprogrammis aga sellest, kuidas sai Ardo Hanssonist Eesti Panga president, kui lihtne oli Hanssonit nõusse saada ning kui suur oli Eestis vastuseis tema kandidatuurile.

Ardo Hanssoni Eesti Panka toomise tagamaid avab Eesti Panga endine nõukogu esimees Jaan Männik. Lisaks küsime kolmelt Eesti tehinguturu tipptegijalt ehk advokaadibüroo Ellex Raidla partnerilt Sven Papilt, advokaadibüroo Sorainen partnerilt Toomas Pranglilt ja advokaadibüroo Cobalt partnerilt Peeter Kutmanilt, millised on Eesti tehinguturu peamised pudelikaelad ning millised probleemid peaks ametisse asunud valitsus kiiremas korras lahendama.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Priit Pokk.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Argumenteeritud juhtimine". Kevadhooaja viimases saates on külaliseks Uuskasutuskeskuse juht Katriin Jüriska, et arutleda protsesside ja inimeste juhtimise üle. Jaotus on loomulikult tinglik, sest tihti käivad need kaks käsikäes. Lisaks tuleb juhil juhtida ka iseennast. Milline on Katriin Jüriska kogemus nende väljakutsetega, olles viimased kümme aastat üles ehitanud ja arendanud Uuskasutuskeskuse ketti? Selle küsimuse esitab saatejuht, SpeakSmarti koolitaja ja arutelujuht Siim Vahtrus.

11.00–12.00 "Kuum tool". Aprilli lõpus avaldati taas suur ametnike tasude kokkuvõte. Avaliku sektori palkade sisse vaatame koos endise MKMi kantsleri ja praeguse Elroni juhi Merike Saksi ning personalifirma Fontese analüütik-konsultandi Ilmar Põhjalaga. Saatejuht on Priit Pokk.

12.00–13.00 "Juhi jutud". Maikuu saade tutvustab konkursi Parim Juht 2019 finaliste. Esimesena on külas Coop Eesti juht Jaanus Vihand, kes räägib, kuidas ta juhib ambitsioonikat plaani muuta Coop miljardikäibega ettevõtteks. Juttu tuleb ka sellest, kuidas võitluskunstide harrastamine on talle mitu juhtimistööriista andnud, mis allikast pärineb tema oskus ja tahe teha pikka aega raskelt tööd ning mida on õpetanud koostöö soosimine. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saade keskendub hiljuti Swedbanki korraldatud tööstusettevõtete uuringule. Saates on külas panga tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe, kellega on muu hulgas juttu ka spetsialistide puudusest tööstuses, aga ka digitaliseerimisest ja automatiseerimisest. Uuringust selgus ka näiteks, et paljud ettevõtted plaanivad lähiaastail investeerida tööstusrobotitesse ja tarkadesse lahendustesse. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Swedbank ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldasid aprillis ekspordikonverentsi „Made in Estonia“. Pakume teile sealt kuulamiseks paneelarutelu „Eksport“. Laval on Indrek Kasela (PRFoods/Kellybar OÜ), Triin Kask (Nevercode OÜ), Kristjan Kõljalg (PMT OÜ), Jaan Vainult (Printon AS) ja Viljar Lubi (majandus-ja kommunikatsiooniministeerium). Moderaator on Marii Karell (Geenius Meedia OÜ).

