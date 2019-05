Theresa May lõpetas lahkumiskõne pisarates

Briti peaminister Theresa May eile Londonis oma avaldust lõpetades. Foto: Toby Melville

Briti peaminister Theresa May teatas, et on ebaõnnestunud ülesandes, mis tema teha oli – viia Suurbritannia Euroopa Liidust välja, ja astub seega parei juhi kohalt tagasi, kirjutab Bloomberg.

„Ma olen teinud oma parima,“ ütles ta peaministri residentsi ees kõnet pidades. „Ma kahetsen sügavalt, et ma ei suutnud Brexitit ellu viia.“

May ütles, et nüüd peab uus peaminister selle ülesande üle võtma ja lõpule viima. May astub Konservatiivse partei juhi kohalt tagasi 7. juunil. Sellega astub ta tagasi ka peaministri kohalt, kuid on valmis täitma ülesandeid seni, kuni uus peaminister on leitud.

May kandis oma kõne ette rahulikult ja alles kõne lõpus tõi olukorra erakorralisus talle pisarad silma. „Ma lahkun varsti ametist, mida mul on au oma elus pidada – olla teine naispresident, kuid kindlasti mitte viimane," ütles May. „Ma ei lahku viha pidades, vaid tundes ülevoolavat tänulikkust, et olen saanud võimaluse teenida maad, mida armastan,“ lõpetas May kõne juba pisarates, pöördudes tagasi oma ruumidesse,

Tähelepanu pöördub nüüd partei uue liidri valimistele. Siin on eelis Brexiti kampaaniameistril Boris Johnsonil, kes eelistab kiiret teravat lahkulöömist Euroopa Liidust.

Suurbritannial on 31, oktoobrini aega leppida lahkumine kokku 27 liikmesriigiga.