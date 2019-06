London City linnapea: välissuhetes ei saa alahinnata näost näkku kohtumisi

City of Londoni lordmeer Peter Estlin sõitmas TalTechi linnakus isesõitva autoga koos ülikooli rektori Jaak Aaviksooga. Foto: Liis Treimann

Eelmise nädala alguses Eestit külastanud äri- ja finantskeskuse City of Londoni lordmeer Peter Estlin rõhutas usutluses Äripäevale, et digitaalsed lahendused on küll tõhusad abivahendid, kuid välissuhetes ei ole miskit vastu panna vahetule suhtlusele.

"Ma olen suur uskuja digitaalsesse maailma ning see suudab luua mõningast tõhustamist, aga me oleme siiski inimesed. Ja inimestel on minu hinnangul lõppude lõpuks sisemine vajadus kohtuda ka näost näkku teiste inimestega," rääkis Estlin vastuseks küsimusele, mida ta arvab Eesti värske väliskaubandusministri strateegiast võimalikult vähe külastada välisriike.