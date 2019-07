Me ei jõua kogu oma jäätist ära süüa

Eelmisel aastal toodeti Eestis 10 072 tonni jäätist, mis oli 19% rohkem kui aasta varem, kirjutab statistikaameti blogi.

Premia jäätisetehas. Foto: Raul Mee

Kõige rohkem jäätist toodeti soojal ajal, maist augustini – 1200 tonni jäätist ühes kuus. Seda on umbes kaks korda rohkem kui ülejäänud kuudel.

Ligi 40% Eestis toodetud jäätisest läheb ekspordiks. Kohaliku päritoluga jäätist eksporditi kokku 12 riiki, millest suur osa leidis tee Leetu, Lätti ja Soome.

2017. aastal I kvartalis oli eksport 628 tonni ja eelmisel aastal 604 tonni. Kui vaadata käesolevat aastat, siis vähenes eksport ligi 20% ehk oli 481 tonni. Muutused on toimunud ka eksportriikide seas. Selle aasta I kvartalis on jäätist eksporditud juba Ungarisse, kuhu eelnevatel aastatel hakati jäätist viima alates II kvartalist. Vastupidine olukord on aga Saksamaaga, kuhu 2018. aasta I kvartalis eksporditi 10 tonni jäätist, kuid selle aasta I kvartalis eksporti ei toimunud.

Eelmisel aastal toodi Eestisse 2440 tonni jäätist. Meie poelettidel leiduv importjäätis on peamiselt pärit Leedust, Lätist, Poolast või Saksamaalt. Neist kõige odavam on tulnud Lätist.