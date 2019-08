Itaalias lagunes valitsusliit

Itaalia võimupartei Liiga juht, siseminister ja asepeaminister Matteo Salvini. Foto: Scanpix

Itaalias suurt edu nautiv võimuerakond Liiga teatas täna, et esitab Itaalia senatile ettepaneku valitsuse umbusaldamiseks, vahendab Financial Times.

Liiga juht ning Itaalia siseminister Matteo Salvini teatas neljapäeval, et Itaalia vajab uusi valimisi. Liiga loodab uued valimised korraldada niipea kui võimalik.