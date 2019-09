Raadiohommikus: mis juhtub majandusega järgmisel aastal?

Analüütik Madis Aben teeb ülevaate majandusarengutest Foto: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix

Esmaspäeval avalikustatud rahandusministeeriumi majandusprognoos ristiti viimase aja halvimaks. Millised riskid Eesti majandusarengut ohustavad, küsime teisipäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütikult Madis Abenilt.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets selgitab, kas Euroopa Liidu eelarvereegleid järgides on üldse võimalik Eestis põhimaanteed kiirendatud korras neljarajaliseks ehitada.

Veel saate hommikuprogrammis vähemalt ühe kasuliku investeerimisidee, sest külas on LHV vanemmaakler Nelli Janson ja Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang, kes osalesid nädalavahetusel Ameerika tunnustatud börsikaupleja Alexander Elderi koolitusel. Värskelt valminud Eesti ehitusettevõtete konkurentsiraportit tutvustab Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Hommikuprogrammi juhivad Kaspar Allik ja Aivar Hundimägi.

11.00–12.00 „Investor Toomas tund“.

Investor Toomase tunnis on külas psühholoogiadoktor, ettevõtja ja inimeste juhtumise konsultant. Räägime raha ja psühholoogia seostest, miks rekatäis raha ei tee õnnelikuks, millistest psühholoogilistest kiirteedest ja vigadest investorid peaksid teadlikud olema. Samuti uurime coach'imise kohta: mida see endast kujutab ja keda aidata võib.

Saadet juhivad Liina Laks ja Kaspar Allik.

12.00–13.00 „Minu karjäär“.

Seekordses põnevas saates on külas Coop Panga personalijuht Janika Valliste ja klienditoe tiimijuhi Gristel Voldek.

Räägime Coop Panga huvitavast ja omapärasest loomisest ja ülesehitusest ning arutame, mis on need tegurid, mis häid töötajaid organisatsiooni meelitavad. Samuti jagavad Janika ja Gristel häid juhtimisnippe teistele ettevõtetele ja rõhutavad, kui oluline on paindlikkus ja omavaheline usaldus meeskonnas.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00–14.00 „E-kaubanduse areng ja tulevik“.

Astri Grupi nõukogu liige Silver Hage ja Colliers Internationali partner Margus Tinno arutlevad selle üle, kas kaubanduskeskused peaksid tundma muret e-kaubanduse arengu pärast ning kuidas on mõlemal võimalik edukalt toimetada.

Vestlust juhib Art Lukas Maksekeskusest.

15.00–16.00 „Töö ja palk“.

Seekordne saade viib meid kaugele Uus-Meremaale, kus pesitseb ISSi Uus-Meremaa personalijuht Helo Tamme, kellega salvestasime saate sedapuhku Skype’i teel. Räägime temaga sellest, mis on värbamisturundus ja kuidas saab üks organisatsioon seda enda paremaks tegutsemiseks hästi ära kasutada.

Helo Tammel on ilmunud samateemaline raamat pealkirjaga „Praktiline värbamisturunduse käsiraamat”, mille põhilistest teemadest ja headest näidetest saates ka juttu teeme. Räägime ka sotsiaalmeedia ja kandidaadikogemuse olulisusest, mille juurde esitab Helo värvikaid näiteid.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või siit.