Johnson tuli välja uue Brexiti-plaaniga

Briti peaminister Boris Johnson täna konservatiivide konverentsil Manchesteris. Foto: BEN STANSALL

Briti konservatiivide juht Boris Johnson esines täna partei konverentsil, kus lubas, et tuleb välja konstruktiivse Brexiti-plaaniga, vahendab Financial Times.

Johnson ütles täna erakonnakaaslaste ees peetud kõnes, et juhul kui Suurbritannia ja Euroopa Liit kokkuleppele ei saa ehk uus plaan kukub ka läbi, lahkub Suurbritannia Euroopa Liidust selle kuu lõpus ilma leppeta. „Leppeta Brexit pole tulemus, mida me tahame, aga ma ütlen teile, sõbrad, see on tulemus, milleks me oleme valmis,“ teatas Johnson täna.