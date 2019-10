Raadiohommikus: idufirmad üritavad pääseda notaritest

Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson räägib esmaspäeva hommikul Äripäeva raadio hommikuprogrammis idufirmade ettepanekust. Foto: Andras Kralla

Esmaspäeval kirjutab Äripäev idufirmade soovist muuta äriseadust nii, et omanikeringi muutmisel ei peaks enam käima notaris. Notarid on selle muudatuse vastu ja pakuvad lahenduseks kaugtõestamist, mis uue aasta veebruaris Eestis käivitub.

Mida kaugtõestamise endast kujutab ja milliseid riske näevad notarid selles, kui idufirmade ettepanek seadustatakse, sellest räägime esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis notarite koja esimehe Merle Saar-Johansoniga.

Hommikuprogrammi teine külaline on tööstusettevõtte Estanc juhatuse esimees Mihkel Tammo, kellega arutleme valitsuse otsuse üle tõmmata järgnevatel aastatel riigieelarvest maha tööstusinvesteeringute toetuseks mõeldud 120 miljonit eurot.

Stuudios on saatejuht Aivar Hundimägi ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

11.00–12.00 "Kuum tool". Stockholmi Keskkonnainstituut (SEI) esitles uuringut, mida peaks Eesti tegema, et täita kliimaeesmärke. Kadri Simson andis europarlamendi ees aru, milline energeetikavolinik temast saab. Põlevkiviõli eelrafineerimistehase idee kogub tuure. Valitsus otsustas siiski toetada Euroopa kliimaneutraalsuse saavutamist aastaks 2050. Need teated iseloomustasid viimast nädalat.

Mida need sündmused tähendavad, räägivad SEI Tallinn juhataja Lauri Tammiste ja Eesti Energia regulaatorsuhete osakonna juhataja Andres Tropp. Saatejuht on Priit Pokk.

12.00–13.00 "Juhtimislabor". Saates on külas argumenteerimisoskuste koolitaja ning SpeakSmarti konsultant Siim Vahtrus. Vahtrus on argumenteeritud suhtlemise, avaliku esinemise ja väitlusega tegelenud üle kümne aasta ning on koolitanud argumenteerimisvaldkonnas nii müügiinimesi, kliendihaldureid ja esmatasandi- kui ka keskastme juhte avalikus ja erasektoris.

Seekordses saates räägime, mis on müügiargumentide kaardistamine ning miks on sellesse protsessi oluline lisaks müügtiimile ka arendustiimi ja juhi kaasamine. Lisaks saame vastused küsimustele, kui tihti peaks müügiargumente ettevõtte siseselt kaardistama ning kuidas jõuda selleni, et müügitiimi iga liikme sooritus oleks sama hea kui selle parima müügimehe oma. Saatejuht on Sigrid Hiis.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Seekordse saate teema on välistööjõud. Juttu tuleb tööjõudu puudutavatest piirangutest, mis paistavad aina kasvavat. Laual on näiteks tööjõukvoot, mille alusel antavad elamisload jagatakse edaspidi välja kahes osas.

Külas on siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus ning tööjõurendiettevõtte Hansavest juht Jüri Kulbin. Saatejuht on Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud majanduskonverentsil Äriplaan 2020, mis on juba 21 aastat toonud suurele lavale mõjuvõimsaid esinejaid.

Esimeses saatepooles saab sõna Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik. Ta on öelnud, et Eesti majanduskasv on viimasel kolmel aastal olnud Euroopa üks kiiremaid ning meil läheb hästi, kuid samas hoiatab ta, et viimaste aastate kiire kasvuspurt on ohtlik. Kaasik toob välja, mis on maailmamajanduse jahtumise peapõhjus.

Teises ettekandes kõneleb kinnisvaraarendaja Kaamos Grupi asutaja ja omanik Kaido Jõeleht. Ta annab ülevaate firma olulistest ärisuundadest ja plaanidest.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või otse siit.