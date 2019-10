Maksuamet soovitab reisijatel ja postipaki tellijatel Brexitiks valmistuda

Maksuamet tuletab meelde, et Suurbritanniast posti- või kullersaadetistena saabuvate pakkide puhul tuleb kaup pärast Brexitit tollis deklareerida ja tasuda käibemaks. Foto: Andras Kralla

Maksu- ja tolliamet (MTA) juhib tähelepanu, et seoses võimaliku Brexitiga 1. novembril muutub Ühendkuningriik kolmandaks riigiks ja nii reisijad kui ka postipaki tellijad peavad arvestama erinevate tollitoimingutega.

„Kui reisija jõuab Suurbritanniast Eestisse pärast 31. oktoobrit, siis peab ta teadma, et tal võib tekkida vajadus kaup deklareerida, teatud kaupadele hakkavad kehtima koguselised piirangud ja teatud kaupa enam üle piiri tuua ei saa. Uued reeglid kehtivad ka postipakile, kui see jõuab Eestisse pärast oktoobri lõppu. Sealjuures ei loe see, kas pakk telliti enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust, vaid see, millal pakk Eestisse jõuab,“ rõhutas Kurvits.