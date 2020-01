Raadiohommikus: USA-Iraani konfliktist ja Austraalia põlengust kohalike silme läbi

Austraalia põlengust päästetud koaala. Foto: Scanpix/AFP

Hommikuprogrammis tuleb juttu Austraalia ajaloo suurimast põlengust, mis on võtnud katastroofilised mõõtmed. Teemat aitavad kajastada mitu kohalikku elanikku, sealhulgas Eesti juurtega austraallane Michael Simson.

Samuti anname ülevaate USA-Iraani konflikti värsketest sündmustest. Kuulame, millised võivad olla USA-Iraani konflikti tagajärjed Luminori peaökonomisti Tõnu Palmi ja riigikogu väliskomisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoni arvates.

Kodumaist poliitikat aitab stuudios avada sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid.

Logistika-idufirma Speys, millega sügisel ühines ootamatult põhja läinud Eesti idufirma Shipitwise, kaasab uuteks investeeringuteks raha. Ettevõtte digitaliseerimisüksuse juht Aleksander Gansen räägib, milleks kavatsetakse kaasatud raha kulutada. Samuti kuuleb, kuidas on Shipitwise’i meeskonnal uue omaniku all läinud.

Saatejuhid on Eliisa Matsalu ja Kaisa Gabral.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Investor Toomas". Aasta esimeses saates on külas legendaarsed investorid ja varasemad Äripäeva TOPi liikmed Stefan Andersson ja Lauri Meidla.

Räägime nii mullusest aastast kui ka eelnenud kümnendist Balti ja maailma turgudel: mis tuli üllatusena ja mis oli oodatud.

Samuti vaatame otsa alanud aastale – kust veel tootlust otsida tasub? Millised sektorid ja ettevõtted on atraktiivsed, millised mitte? Ja samuti uurime saatekülaliste investeerimisportfelle.

Saadet juhib Kaspar Allik.

12.00–13.00 "Äripäeva fookuses". Läinud aasta lõpus tegid Priit Pokk ja Rivo Sarapik kokkuvõtte viimase kümnendi tähtsamatest sündmustest ja mõjutajatest ettevõtluses, börsidel, poliitikas, ühiskonnas ja mujal elus.

Esimeses osas tuleb juttu sellest, millised börsid ning sektorid on viimaste aastate võitjad ja kaotajad ning kuidas on muutunud investeerimine ja mis on nende muutuste taga. Räägitakse ka mitmest nii-öelda napikast Eesti poliitikas ja majanduses, mida oleme juba unustama hakanud.

Teine osa on eetris 9. jaanuaril.

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool". Saates räägime Tallinna Ülikooli avatud õppe projektijuhi Marge Kõrvitsaga avatud õppest ja selle vajalikkusest. Kõrvits räägib populaarseimatest ainetest ja sellest, miks tasub õppida avatud õppes ja kuidas see ettevõtjatel töötajate koolitamisel kasuks tuleks. Lisaks räägib sariõppija Urmas Lehtsalu sellest, mis kannustab teda ennast pidevalt täiendama ning miks talle meeldib õppida. Lehtsalu õpetab ise Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis ja ta räägib veidi ka sellest, mida soovivad täiskasvanud õppijad.

Saadet juhib Kaisa Gabral.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud Pärnu juhtimiskonverentsil. Pakume kuulamiseks Allan Martinsoni modereeritud vestlusringi "Mida teevad noored juhid teisiti?", milles on juttu sellest, kuidas leiavad uusi äriideid noored juhid ja mida teevad nemad oma organisatsioone juhtides sellist, mis paneks ennastki mõtlema, et teeks ka nii. Osalevad 2018. aasta noor ettevõtja ja toidu toomist digitaliseeriva eAgronoomi asutaja Robin Saluoks, USA investorite ühe lemmikettevõtte Veriff asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas ning värbamistööriista Hundred5 tegevjuht Marit Martin.

Saade oli esimest korda eetris möödunud aasta juulikuus.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.