Raadiohommikus: tulude deklareerimine puust ja punaseks

Ernst & Young Baltic ASi partner Ranno Tingas. Foto: Andras Kralla

Nädala pärast algab tulude deklareerimine ning räägime Ernst & Youngi partneri ja maksueksperdi Ranno Tingasega, milliseid muudatusi sel aastal eriti teraselt silmas pidada. Juttu tuleb ka muudatustest juriidiliste isikute maksustamisel.

Stuudios on ka Glikman Alvin LEVINi advokaadibüroo partner Paul Keres, kellega arutame, miks on pensionireform tema hinnangul põhiseadusega kooskõlas ning miks peaks president selle välja kuulutama.

Teeme juttu ka tehnoloogilistest uuendustest tõlketurul, millest tuleb rääkima "Ajujahis" osaleva tõlkeplatvormi Aligner asutaja Sandra Roosna.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Ken Rohelaan.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Tesla pole ralliauto, aga aktsia rallis nagu Tänak – kord absoluutses tipus, siis jälle raja veeres. Mida saame välja lugeda ettevõtete värsketest majandustulemustest? Kurikuulsa Yacaramba peied – peame matusekõne. Suure Daimleri kohtuasi väikeses Eestis. Äripäeva ajakirjanikud võtavad nädala kokku, stuudios on Liina Laks, Karl-Eduard Salumäe ja Neeme Korv.

12.00–13.00 "Eetris on Tervisekassa". Emakakaelavähi esinemissagedus Eestis ei vähene vaatamata meditsiini arengule ja riiklikele pingutustele. Enamikul juhtudel on haiguse põhjustaja inimese papilloomiviirus (HPV) ning vähieelne seisund võib kesta 10–25 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme. Õigel ajal avastatuna on emakakaelavähk samas hõlpsasti diagnoositav ja ravitav. Saates selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla günekoloog Gabor Szirko ja haigekassa avalike suhete ja tervise edenduse osakonna peaspetsialist Taisi Kõiv emakakaelavähi sümptomeid, levikut, müüte ja ennetamise ning ravi võimalusi. Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Huvi Hispaania kinnisvaraturu vastu ei näita vaibumise märke. Samas on võõras riigis eluaseme soetamine samm, mis paljusid hirmutab. Kui palju erineb ostuprotsess Eesti omast? Millised on kinnisvaraturu eripärad ja millest alustada. Loomulikult tuleb juttu ka hindadest ja laenuvõimalustest ning ostu-müügi kõrval ka üüriturust ning teenimisvõimalusest. Saates on külas Uus Maa City kinnisvaramaaklerid Maarika Kaarepere ja Mirja-Helen Järvel, kes aitavad inimestel leida sinna sobivat kinnisvara ning vahendada tehingut. Saadet juhib Kristi Kool.

15.00–16.00 "Eetris on ehitusuudised". Digitaalehituse klastri aseesimees ning inseneribüroo Novarc juhatuse liige Virgo Sulakatko räägib, milliseid uudseid lahendused on vajalikud, et meie ehitussektor oleks digitaliseerimisel globaalselt esimeste seas. Jutuks tulevad klastri õppekäikudel Hiinas ja USAs saadud kogemused ning nende rakendamise võimalused Eestis ning ka see, et ka riskiinvestorite raha liigub järjest enam ehitusse. Saadet juhib Lauri Leet.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.