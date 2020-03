EKRE sooviks välisühenduste täielikku katkestamist

Martin Helme ei hoidnud valitsuse pressikonverentsil väljendite värvikusega tagasi Foto: Liis Treimann

Täna kriisikomisjoni kokku kutsumisest teatanud valitsuses on ka hääli, mis nõuavad oluliselt karmimaid samme viiruse leviku vastu, nende eesotsas on EKRE ja rahandusminister Martin Helme.

"Kui keegi ütleb, et valitsus tekitab paanikat, siis see ei ole nii, paanikat tekitab see, kui valitsus ei võta ette järske samme. Taust on see, et riskipiirkondadel ei ole vahet, kogu maailm on riskipiirkond ja kõige akuutsem riskipiirkond meie jaoks on Rootsi," ütles rahandusminister valitsuse pressikonverentsil. Rootsis on tuvastatud 460 nakatanut ning kolmapäeval suri esimene haige, riigis on keelatud üle 500 inimesega koosviibimised.