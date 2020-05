Maailma luksusbrändid kergitavad koroonahirmus hindu

Chaneli käekott. Foto: Scanpix

Need, kes lootsid, et võivad koroonakriisi ajal soetada Chaneli või Louis Vuittoni koti soodsamalt, peavad pettuma - luksusbrändid on otsustanud hindu hoopis tõsta.

Loogika on siin üsna lihtne - koroonaviiruse tõttu on käive ettevõtetel langenud, sest luksus on esimene asi, millelt inimesed sissetulekute kahanedes reeglina kokku hoiavad. Mõnede brändide puhul on aga siiski tooteid, mida inimesed endiselt eriti ihaldavad, näiteks Chaneli käekotid. Just kõige populaarsemate toodete hindu on tõstetud. Kuna Chanel toodab ka näiteks kosmeetikat, siis selle hinnatõusu esialgu täheldatud pole.