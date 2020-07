Raadiohommikus: liikuv tööjõud, burgerid ja Hiina raha

Idufirma Jobbatical juht Karoli Hindriks räägib neljapäevases hommikuprogrammis, milliste pingutustega on firma koroonapandeemiast toibunud ning kui murelikult suhtutakse võimalikku teise lainesse. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Inimesi välismaale tööle aitav idufirma Jobbatical on saanud rõõmustada üle ootuste kiire koroonapandeemiast toibumise üle – tööjõud liigub ning äri elab. Milliste pingutustega on selleni jõutud ning kui murelikult kuulatakse jutte viiruse võimalikust teisest lainest, uurime Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis ettevõtte loojalt ja juhilt Karoli Hindriksilt.

Raadiohommikus annab intervjuu ka noor ettevõtja Kris Süld, kelle Viljandist alguse saanud söögikoht VLND Burger on vaid paari tegevusaastaga pääsenud maineka reisisaidi Euroopa parimate burgerite nimistusse ning leidnud püsikoha nii Tallinnas kui Tartus. Uurime Süllalt, kuidas karantiin üle elati ning millised on burgeripakkuja kaugemad sihid.

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel annab aru, miks toimetus muutis Hiina asjus meelt ning asus juhtkirjas seisukohale, et Hiina riigi ja tema käepikenduste pakutavasse rahasse tuleb suhtuda karmilt.

Hommikuprogrammi veavad Karl-Eduard Salumäe ja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 "Suvepuhkus".

Saates räägime Matkasuvilad.ee omanikfirma Heidenline juhatuse liikme Urmas Saadiga matkasuvila-elustiilist.

Urmas kummutab müüte, mis on matkasuvilatega seotud, ja lisaks kuulame lustakaid lugusid Urmase enda kuue aasta pikkusest matkasuvilaga reisimise praktikast.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Fookuses tark tööstus"

Saates tuleb juttu sellest, kuidas pääseda välja keskpärasuse lõksust ja ettevõttega väärtusahelas kõrgemale liikuda.

Räägime sellest, kuidas Logistika Pluss on kujunenud logistikateenuse pakkujast tööstusettevõtete tulemuste võimendajaks. Lisaks ambitsioonikate eesmärkide seadmisest, kuidas kriisi ettevõtte laiendamiseks ära kasutada ning kuidas vajadusel selleks ka vahendeid leida.

Saates on külas Logistika Pluss OÜ juht Toomas Orutar, EASi rakendusuuringute programmi projektijuht Kaupo Reede ja IT-ettevõtete liidu asepresident ning IT-ettevõtte Columbus Baltikumi juht Ivo Suursoo.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 „Särtsakas tulevik"

Kas vanade kortermajade renoveerimise senine tempo Eestis on olnud piisav? Milliste tehniliste, majanduslike ning korralduslike küsimustega on korteriühistud pidanud silmitsi seisma ning kuidas on korraldatud kortermajade toetuste süsteem?

Nendest teemadest räägivad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Ivo Jaanisoo ning Tartu Energiaagentuuri ehitusinsener Kalle Virkus. Tutvustame ka juunis avanenud 2020. aasta KredExi vastavat taotlusvooru.

Saadet juhib Lauri Leet. Saade oli eetris tänavu mais.

15.00–16.00 "Ärikliendid roolis"

Kordame 27. veebruaril eetris olnud saadet, milles võetakse luubi alla jätkusuutlik majandustegevus. Sellest rääkides ollakse sageli arvamusel, et see on pigem maailma suurkorporatsioonide teema, millega siinsed tütarettevõtted on lihtsalt sunnitud kaasa minema ning sellele päris palju raha kulutama. Aktsiaselts Estanc on näidanud, et tegelikkus on vastupidine.

Kõnelevad Estanci jätkusuutlikkuse koordinaator Erika Pihl ning Neste Eesti juhatuse liige Ülle Tamm.

Saatejuht on Tõnu Tramm.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.