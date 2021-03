Inventuur: jaht Eesti eduideede 10 000 euro ja igavese kuulsuse nimel käib täie hooga

Kaks aastat tagasi võttis Eduka Eesti peaauhinna innovaator Kalev Kaarna. Foto: Andras Kralla

Seome vaktsineerimisest loobumise ravikindlustusega või teeme kahe pensionisamba asemel ühe, paneme suurettevõtetele peale ühiskondliku mõjukuse või riigikogu liikmetele efektiivsuse mõõdikud või võtame midagi veel lennukamat ette. Üheksas Eduka Eesti arvamuskonkurss kulgeb täie hooga finaali suunas. Aprillis võidab parim idee 10 000 eurot.

Praeguseks on Äripäeva korraldatavale arvamuskonkursile laekunud ligi 30 lugu, millest suurem osa on arvamusosas avatud erirubriigis ja konkursi Facebooki leheküljel juba ilmunud. Ent toimetus teab varasemast kogemusest, et viimane kuu – ja tööde esitamise lõpptähtaeg on 31. märts – tuleb tempokas. Nii ongi enam-vähem iga päev ilmumas uusi artikleid uute ideedega. Kirjutama-osalema on oodatud kõik.