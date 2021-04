Raadiohommikus: Eesti metsast ja Eesti viinast

Harvendusraie Põlvamaal. Foto: Liis Treimann

Keskkonnaministeeriumis on väljatöötamisel uus metsanduse arengukava aastani 2030. Arengukava juhtkogu liikme professor Rein Drekhaniga räägime sellest, kas ja kuidas on võimalik metsa majandada nii, et elurikkus säiliks ning looduskaitsjate ja RMK vastuolud oleks ületatud.

Liviko juhi Janek Kalviga arutame olukorda Eesti alkoholiturul. Kas pandeemia on pannud eestlased rohkem alkoholi tarbima?

Amazoni müüja Egle Raadik räägib sellest, kui aktiivsed on Eesti ettevõtjad Amazonis ning millised on viimased arengud ja uued ärivõimalused Amazonis.

Värbamistarkvara iduettevõte RecruitLab kaasas investoritelt 300 000 eurot, räägime ettevõtte kaasasutaja Paavo Heiliga värbamisturust pandeemia ajal ja uutest tehnoloogilistest arengutest selles valdkonnas.

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Stallion on juba rohkem kui 26 aastat olnud tugevalt fokusseeritud kvaliteetsete küberturbe lahenduste loomisele, tarnimisele ja teenindamisele ning seda eelkõige perimeetri kaitse valdkonnas, mis tähendab peamiselt arvutivõrkude, serverite, tööjaamade ja viimastel aastatel ka pilveteenuste kaitset kõikvõimalike rünnete eest. Küsimus pole mitte, kas küberrünne juhtub, vaid millal see juhtub.

Saates tuleb juttu erinevates küberründe viisidest ja sellest, kuidas ettevõtted saavad ennast nende eest kaitsta. Saatekülalised on Randel Min ja Priit Rebane Stallionist, saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Otse-eetris vastab küsimustele Taavi Rõivas. Endine peaminister lahkus hiljuti poliitikast ning asus tööle isejuhtivaid sõidukeid arendava ettevõtte Auve Tech nõukogu esimehena.

Rõivasega saab rääkida mitmestki teemast. Kuidas erasektori leib pärast pikka poliitikukarjääri maitseb? Mida ta Auve Techis ära lubab teha? Millal isejuhtivad sõidukid normaalsuseks muutuvad? Kas Eestit ootab ükssarvikute sadu ning mida saab selle kindlustamiseks ära teha? Millistest globaalsetest trendidest saab Eesti võita? Milline peaks olema riigijuhtide pikk plaan?

Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Fookuses on seekord metallitööstus Favor. Ettevõte teatas märtsis, et ühineb kolme Soome ettevõttega ning moodustab koos LaserComp Oy, selle tütarettevõtte Celermec Oy ja Ojala Grupiga ühise Leden Group Oy. Saates on külas Favor ASi nõukogu esimees ja Leden Groupi juhatuse aseesimees Almar Proos, kes avab ühinemise tagamaid ja räägib edasistest plaanidest. Proos märgib intervjuus, et oskustööjõu nappus sunnib aina enam vaatama tööstusrobotite poole. Saates teeme kokkuvõtte ka Favori möödunud aasta tulemustest ja analüüsime, mis toimub tooraineturul. Juttu on ka tööjõust, haridusest ja paljust muust. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saates meenutame veebruaris toimunud 21. Gaselli Kongressi, sündmust, kus tunnustati kiirelt kasvavaid ettevõtteid. Konverentsil esinesid suurettevõtjad Priit Alamäe ja Arno Kütt, kuid ka ühe väga põneva ettevõtmise läbi teinud Priit Villemson. Nimelt on Villemson pannud raha teenima Muhu külje all oleva väikesaare nimega Viirelaid. Paradiisisaare loomine aga ei läinud sugugi lihtsalt. Oma teekonnast Villemson ka räägib.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.