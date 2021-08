Uudised

Pärija müüb pärast pikka tööd isa asutatud äri: mul pole hammas enam verel

Firma tegutses kaablite paigaldamisega maa alla ja perepoeg oli sellega seotud 17aastasest saadik, kuid tundis nüüd, et ei taha koos selle firmaga vanaduspõlve veeta. Foto: Mihai Barbu

Pärast isa asutatud firma vedamist üle 30 aasta otsustas Taani ettevõtja Claus Andersen pereäri maha müüa.

Claus Andersen ütles kohalikule majanduslehele Börsen, et praegu oli õige aeg firma müüa. "Mul ei ole enam hammas verel ja seepärast on mul tunne, et see on õige asi, mida teha," lausus ta. "Kurb on küll, aga saan hakkama. Arvan, et leidsin hea ostja," lausus ta.

